Кому необходима реабилитация после COVID-19

Медицинская реабилитация необходима всем пациентам, переболевшим COVID-19, независимо от того, насколько тяжело протекало заболевание. На конгрессе "Здравоохранение в России - 2021" эксперты обсудили имеющийся опыт и реабилитационные практики, а также озвучили показатели, которые планируют достичь в ближайшие три года.

"Главный вопрос для нас - как сделать реабилитацию более эффективной не только в федеральном центре, но и в регионах России, - сказала в своем выступлении зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова. - У нас имеется первый уникальный опыт, и мы должны его изучать и широко распространять в регионы". Карелова напомнила, что в федеральном бюджете на проведение реабилитации для постковидных пациентов выделено 60 млрд рублей. Половина этой суммы будет направлена на увеличение объемов медицинской помощи.

Минздрав разработал методические рекомендации по проведению реабилитации - в идеале реабилитолог должен начинать заниматься больным COVID-19 еще в стационаре и даже отделении интенсивной терапии. По словам Кареловой, многие регионы активно внедряют реабилитационные программы: в Воронежской области выпущены собственные методические пособия, в Ставропольском и Краснодарском краях активно используют климатологический фактор и возможности курортно-санаторной базы, здесь успели накопить уникальные практики по постковидной реабилитации.

Как сообщил директор НМИЦ "Лечебно-реабилитационного центра" Минздрава России, профессор Игорь Никитин, сегодня в России в стадии разработки находится 85 региональных программ по восстановлению здоровья для больных, перенесших ковид. Причем стоит задача расширить охват пациентов на амбулаторном уровне, включая и дневные стационары.

По словам Игоря Никитина, к 2024 году количество граждан, получивших медицинскую реабилитацию, в нашей стране должно увеличиться как минимум в два раза, а в амбулаторных условиях - на 35%.

Конечно, это требует не только материальных, но и кадровых ресурсов: не менее трех тысяч врачей дополнительно пройдут обучение по программе переподготовки по физической и реабилитационной медицине, и не менее шести тысяч специалистов - из состава мультидисциплинарных бригад.

Главный специалист по общей практике Минздрава России, директор НМИЦ и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина напомнила, что у всех, кто переболел коронавирусной инфекцией, есть возможность пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления - эти программы, в отличие от прошлого года, из-за эпидемии сейчас не останавливают.

"Диспансеризация не заканчивается выявлением того или иного синдрома и постановкой диагноза, - подчеркнула Оксана Драпкина, - программа углубленной диспансеризации изначально была рассчитана на выявление тех симптомов, которые могут иметь фатальные последствия и повышают риск летального исхода. В результате специалисты определили перечень наиболее часто встречающихся осложнений - это сердечно-сосудистые нарушения, поражения дыхательной системы, предрасположенность к тромбозу. Все это и формирует так называемый мозаичный постковидный синдром".

Драпкина напомнила, что постковидным синдромом (его еще называют "долгий ковид") называют состояние, когда определенные симптомы ковида сохраняются после перенесенной острой инфекции более 12 недель. Специалисты разработали основные критерии для оценки состояния организма: так, если уровень сатурации у пациента сохраняется на уровне меньше 94, его автоматически направляют на второй этап диспансеризации для более глубокого обследования: проводят УЗИ сердца, КТ легких, УЗИ вен нижних конечностей, где чаще всего проявляется тромбоз.

"Если этот показатель выше 94, но пациент жалуется на одышку, астению, слабость, выраженную усталость, то он направляется на тест шестиминутной ходьбы. После комплексной диагностики терапевт выдает заключение, и пациент направляется или на диспансерное наблюдение, или на реабилитацию в амбулаторных условиях, либо, если необходимо, на стационарное лечение", - сообщила Драпкина.

Количество перенесших COVID-19 пациентов увеличивается, при этом процесс восстановления многих из них идет крайне медленно, а риски отсроченных исходов, которые ухудшают качество жизни, возрастают, - считает главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Уральскому федеральному округу Галина Игнатова.

"Постковидный синдром - это не просто остаточное явление болезни, а серьезное состояние, - пояснила профессор Игнатова, - коронавирус поражает все органы и системы пациента, но основной удар на себя принимают легкие. Поэтому всем пациентам, переболевшим ковидом, после выписки из стационара необходимо обязательно провести спирометрию".

На основе данных, которые привела пульмонолог, нарушение функции легких в первый месяц после выписки из стационара наблюдается более, чем у 50% больных с COVID-19. Аномальные последствия в виде нарушения диффузионной способности, то есть газообмена в легких, могут сохраняться даже у больных с некритическим течением COVID-19. Для таких пациентов физиотерапевтические мероприятия, лечебную и дыхательную физкультуру, которые рекомендуются всем переболевшим COVID-19, необходимо дополнять медикаментозной терапией. Галина Игнатова рассказала об одном из ферментных препаратов, которые сегодня все чаще применяются при комплексной медикаментозной реабилитации пациентов. По ее словам, применение лонгидазы помогает улучшить функцию легких за счет гиалуронидазной активности, противовоспалительных и противофиброзных свойств.

Врачи заметили, что у пациентов с выраженным повреждением бронхолегочной системы при COVID-19 количество гиалуроновой кислоты в респираторном секрете и в легких становится избыточным. Снижение ее уровня - это потенциальная терапевтическая мишень, как при терапии COVID-19, так и при постковидном синдроме. Реабилитация больных, перенесших COVID-19 - это, по сути, новая ветвь исследований, и один из приоритетов, требующий оперативной систематизации уже накопленного опыта, отметила эксперт.

Постковидный синдром затрагивает не только легкие. На неблагоприятные последствия коронавирусной инфекции указывают кардиологи. Но чаще всего летальные исходы при COVID-19 случаются у больных с сердечно-сосудистыми нарушениями - тромбоэмболией, поражением миокарда воспалительной природы.

"Мы видим очень много смертей, в том числе лиц молодого возраста, которые связаны с аритмией, инсультами и т.д. Но если мы оценим то, что предшествовало развитию этих осложнений, то большинство таких пациентов страдали артериальной гипертензией, избыточной массой тела, ишемической болезнью сердца, - главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто. - После прохождения острой фазы заболевания, такие больные непременно должны проходить соматическую реабилитацию в стационарах, на специализированных койках".

Еще об одном грозном явлении - цитокиновом шторме, как основном факторе тяжелого течения при COVID-19, а также его последствиях рассказал директор НИИ ревматологии имени Насоновой Александр Лила. "При лечении COVID-19 врачи столкнулись с такими же симптомами, какие ранее наблюдали у пациентов с ревматическими заболеваниями. Это так называемый синдром активации макрофагов или системная воспалительная реакция, которая провоцирует атаку иммунитета на собственные клетки и ткани - такие же аутоиммунные нарушения выявляют при помощи лабораторной диагностики у пациентов с красной волчанкой или ревматоидным артритом, - отметил профессор Лила. - Мы применили репозиционирование лекарств и при коронавирусе начали использовать те же препараты, которыми на протяжении 20 лет лечили, например, системную красную волчанку. Это очень полезный опыт".

Следующее серьезное последствие перенесенного COVID-19 - нарушение работы центральной нервной и периферической нервной системы. Около трети пациентов, переболевших COVID-19, сообщают о неврологических симптомах. У некоторых ковид сопряжен с острыми нарушениями мозгового кровообращения, поскольку инфекция провоцирует нарушение свертываемости крови и поражение микрососудистого русла.

"Мы видим большое увеличение количества больных с когнитивными нарушениями, которые могут сохраняться на протяжении полугода. Такие проявления как астения, которая встречается у 85% больных, а также "мозговой туман", головная боль, нарушение памяти являются самыми частыми симптомами постковидного синдрома" - рассказала руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий, профессор Анна Боголепова. Такие пациенты также требуют неврологического и когнитивного мониторинга, а также поиска терапевтических подходов для их коррекции и восстановительного лечения, - отметила Анна Боголепова.