Первый регион достиг уровня коллективного иммунитета к COVID в 80%

Уровень коллективного иммунитета в Севастополе достиг показателя в 80,8%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8 процента. Уровень выше 72 процентов демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва", - отметила вице-премьер.

Таким образом, Севастополь первым среди регионов достиг отметки в 80%.

Общий показатель коллективного иммунитета в России составил 53,7%. По данным оперштаба, вакцинацию первым компонентом в России прошли 72 078 412 человек, полную - 63 961 690.

"Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне", - подчеркнула Голикова, призвав россиян активно прививаться.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России: в ноябре заболеваемость COVID-19 снизилась более чем на 20%. "С начала ноября, со второй недели, мы видим снижение, каждую неделю это 6-8%", - подчеркнула Попова.

Бесплатная вакцинация доступна всем россиянам. Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).