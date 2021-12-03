В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID

На "Госуслугах" переоформление сертификатов переболевших COVID завершится в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России", - говорится в сообщении.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что срок действия сертификатов о перенесенном коронавирусе теперь составляет один год с момента выздоровления. Он уточнил, что техническая процедура будет завершена в ближайшее время, сертификаты переболевших продлятся автоматически.

Ранее россияне, переболевшие COVID-19, получали сертификаты на полгода.