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"Игра в кальмара" и "Срок" вошли в десятку лучших сериалов 2021 года

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    04.12.2021, 10:27
Текст:   Ася Кушнарева

Британский журнал Sight & Sound продолжает подводить киноитоги уходящего года. Ранее сообщалось, что ресурс составил рейтинг 50-ти лучших фильмов 2021 года, а сейчас публикуется топ-10 лучших сериалов.

По информации издания, сюда вошли сериалы из разных стран мира и разных жанров. Список отобрали кинокритики и авторы Sight & Sound.

На первом месте оказался британский мини-сериал "Это грех". Действие драмы разворачивается в 80-х годах в Лондоне. В центре событий - история взросления трех друзей на фоне развивающейся в мире эпидемии ВИЧ-инфекции.

На втором - американский сериал "Подземная железная дорога". Историческая драма о беглых чернокожих рабах, сбежавших с плантации в Вирджинии и мечтающих найти некую подземную дорогу, что ведет к свободе.

Далее следует "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли. Ее героиня расследует убийство в маленьком городе.

На четвертый пункт в рейтинге поместили сериал "Северные воды" с Джеком О'Коннеллом и Колином Фарреллом. История развивается в середине 19 века - в экспедицию в Арктику отправляется корабль, на который садится жестокий убийца.

Фото: kinopoisk.ru
"Наследников" продлили на четвертый сезон

Пятерку замыкает криминальная драма "Срок" с Шоном Бином и Стивеном Грэмом. Герои мини-сериала - осужденный мужчина и тюремный надзиратель.

Далее следуют третий сезон сериала "Наследники" и комедийный детектив "Белый лотос".

На восьмом месте - сверхпопулярная на Netflix "Игра в кальмара". Южнокорейский сериал о выживании участников тайной игры после большого успеха у зрителей был продлен на второй сезон.

Девятое место отдано марвеловскому сериалу "Ванда/Вижн". История героев Элизабет Олсен и Пола Беттани развивается после событий фильма "Мстители. Финал".

Завершает рейтинг комедийный детектив "Убийства в одном здании", в котором снялись Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Два сезона сериала рассказывают о трех соседях с Манхэттена, которые внезапно оказываются втянуты в расследование убийства.

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