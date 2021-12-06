Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса

Первичную вакцинацию от коронавируса в этом году прошли более 5,7 миллиона жителей столицы. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

За тот же период свыше 680 тысяч жителей города ревакцинировались от ковида. Примечательно, что в возрастной группе старше 60 лет хотя бы один компонент вакцины получили 1,4 миллиона человек. В социальных учреждениях привито более 98 допущенных к процедуре.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 72 процента.