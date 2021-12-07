Инфекционист объяснил важность вакцинации подростков от COVID-19

Вакцинация подростков нужна для их защиты от тяжелого течения COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, отметив, что с тех пор, как распространился "дельта"-штамм коронавируса, подростки тоже стали тяжелее переносить инфекцию.

По его словам, появились среднетяжелые и тяжелые случаи с поражением легких. Даже были летальные случаи. "После заболевания у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром - серьезное осложнение, требующее стационарного лечения", - рассказал инфекционист РИА Новости.

Врач объяснил, что после 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого. По росту и весу он тоже приближается к взрослому. Именно поэтому дети получают уже практически те же дозировки лекарств и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины.

Поздняков добавил, что вакцинация подростков может усилить иммунную прослойку. "Если часть населения, в данном случае подростки, будет привита, они сами не будут тяжело болеть и не будут значимыми источниками инфекции. Вирусу будет тяжелее распространяться в популяции и ход вспышек инфекции замедлится", - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет от производителей "Спутника V". Вакцинация начнется в конце декабря. Об этом сообщил журналистам директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его мнению, спустя еще два месяца может начаться вакцинация детей 6-11 лет.