Песков: Законопроект о QR-кодах прорабатывается на экспертном уровне

Законопроект об обязательных QR-кодах в настоящее время находится в работе, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Тема сейчас прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне, поэтому все нюансы предстоит именно обсудить во время экспертной проработки", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли опасения роста социальной напряженности с их введением.

Два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте были внесены правительством в Госдуму 12 ноября. Сейчас инициативы находятся на рассмотрении в региональных законодательных собраниях. Тот факт, что некоторые парламенты на местах уклонились от обсуждения законопроектов, Песков считает рабочим процессом. "В регионах, на месте, конечно, людям виднее, какие ограничительные меры в условиях ковида более эффективны, какие менее эффективны", - сказал он.

После получения из регионов соответствующих отзывов на инициативы правительства к их рассмотрению приступит нижняя палата парламента.