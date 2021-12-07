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Рубрика: Общество

Врач назвал единственный способ борьбы со штаммом коронавируса "омикрон"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Единственный способ избежать в России вспышки штамма коронавируса "омикрон" - это вакцинация от COVID-19. Эксперты ожидают распространения инфекции в ближайшее время.

Фото: РИА Новости
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"Скорее всего, он распространится, если мы уже знаем, что у него способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов", - заявил в эфире Первого канала главный внештатный специалист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Сохранить здоровье и избежать всплеска заболеваемости новым штаммом поможет иммунизация населения, которая позволит выработать коллективный иммунитет.

"С точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции", - заявил врач.

Выступающие на телеканале медицинские эксперты, также призвали тщательно соблюдать масочный режим и усилить контроль за прибывающими из-за границы людьми.

Напомним, что у двух россиян, вернувшихся 3 декабря из ЮАР, впервые в РФ выявили случаи заражения новым-штаммом коронавируса "омикрон". Как отметили в Роспотребнадзоре, всего положительный тест на COVID-19 сдали десять россиян, прилетевших из Южно-Африканской республики. Среди основных симптомов "омикрона" медики выделяют повышенную утомляемость, учащенное сердцебиение и першение в горле. При этом остальные проявления коронавируса не изменились.

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