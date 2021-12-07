Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", продолжает стремительно распространяться по миру. И сегодня специалисты в разных странах строят прогнозы, как пришелец из Африки изменит течение пандемии. Прогнозы самые разные: от "все закончится к лету" до "будет пятая волна".

Нельзя надеяться, что "мы все переболеем и выработаем коллективный иммунитет", правила самозащиты по-прежнему актуальны. Фото: РИА Новости

Во всех странах реакция властей примерно одинакова: действуют по принципу "хочешь мира - готовься к войне". Это понятно: впервые за два года пандемии новый штамм "омикрон" собрал несколько десятков ключевых мутаций, которые могут серьезно изменить его свойства. Поэтому, с одной стороны, специалисты стараются побыстрее "расшифровать", насколько опасен новичок, а с другой - действуют так, как будто он действительно очень опасен. В нашей стране, например, отправили на двухнедельный карантин туристов, вернувшихся из Южной Африки.

"Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко, и, конечно же, риски остаются достаточно высокими", - заявила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Новый штамм обнаружен уже в 21 стране Европейского региона, а общее количество заражений им достигло почти 6,5 тысячи, - сообщил вчера глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Он еще раз повторил, что пока нет достоверной информации, насколько контагиознее "омикрон" по сравнению с предыдущими вариантами, а также насколько эффективны против него имеющиеся вакцины. По мнению Клюге, не стоит забывать и о "дельте": именно этот штамм пока остается серьезной проблемой. Заметим, для нашей страны тоже.

"Омикрон" на горизонте, число его случаев растет, и мы не зря проявляем осторожность. Но проблема сейчас в "дельта"-варианте, - заявил Клюге. - От успеха борьбы с "дельтой" сегодня зависит победа над "омикроном" завтра".

Риски в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" остаются высокими

- Повлияет ли "омикрон" на течение пандемии, зависит от его главных свойств: контагиозности (заразности), способности уклоняться от иммунной защиты, а также вирулентности (тяжести вызываемого заболевания), - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

"Если "омикрон" объединит в себе наихудшие качества, это значительно повысит напряженность ситуации и потребует принять еще более серьезные противоэпидемические меры", - считает Михаил Каган.

Но при этом не исключен и более благоприятный сценарий - если новый штамм окажется суперзаразным, но вызывающим легкое течение заболевания.

"Если "омикрон" окажется суперзаразным, но легким по своим симптомам, это может оказаться положительным моментом, так как освободит нас от "дельты" и затруднит распространение других новых, потенциально более опасных вариантов", - считает Каган.

Пока из ЮАР поступает оптимистичная информация: случаи, вызванные "омикроном", выглядят менее серьезными по сравнению с "дельтой". "Однако прошло слишком мало времени, эти данные пока необходимо признать очень предварительными. Потребуется еще несколько недель для получения более достоверной информации", - отметил Михаил Каган.

"Омикрон" объявился в очень неудачное время, когда предстоят новогодние праздники. Многие люди в это время путешествуют и собираются вместе. Это дополнительный фактор риска. Люди должны помнить о необходимости ношения масок, о важности вакцинации и ревакцинации, так как для противостояния "омикрону" может понадобиться более высокий уровень иммунных механизмов", - заключил эксперт.

Темой дня 7 декабря стало заявление вирусолога, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова. Он предположил, что повышенная заразность вкупе со сниженной патогенностью нового штамма приведет к тому, что "омикрон" вытеснит "дельту". А еще - станет, по сути, живой "вакциной": переболевшие им получат иммунитет и к более болезнетворным вариантам коронавируса.

Конечно, пока это не более чем предположение. "Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, надо последить, как вытесняет "омикрон" болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии", - отметил Петр Чумаков.

Версию Чумакова поддержал директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Приволжского федерального университета Альберт Ризванов. "Есть вероятность, что "омикрон" и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, и это сделает их похожими на аттенуированные вакцины - препараты, содержащие в своем составе живой, но ослабленный вирус", - отметил эксперт. Но надеяться получить защиту от COVID-19 таким путем неправильно, считает Ризванов. Нельзя надеяться, что "мы все переболеем и выработаем коллективный иммунитет. Большое количество людей при этом получат осложнения и даже умрут. В этом плане традиционная вакцинация остается гораздо более безопасным методом борьбы с пандемией", - отметил ученый.

Специалисты предполагают, что более контагиозный "омикрон" способен вытеснить "дельту", но как это скажется на течении пандемии, пока вопрос

Пока рано делать выводы, что нас ждет завтра, сказал "РГ" глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. "Если посмотреть на опыт южноафриканских кейсов, уже понятно, что "омикрон" ведет себя агрессивно по отношению к "дельте", мы наблюдаем просто тотальное замещение "дельты" "омикроном", - отметил эксперт.

Но от преждевременных выводов он воздерживается. "У нас уже была история с вариантом "ламбда" в августе - начале сентября, - напоминает Исаев. - Тогда все кричали "волки-волки", боялись, что калифорнийский штамм "лямбда" придет в Россию. Про него тоже говорили, что он может уклоняться от антител, выработанных против "дельты", и даже формировать антительнозависимое усиление инфекции - то самое страшное осложнение, которого все боятся. Но по факту "дельта" оказалась настолько контагиозной, что не оставила "лямбде" никаких шансов".

Поскольку "омикрон" уже в России, мы в ближайшее время можем столкнуться с пятой волной COVID, предупреждают опрошенные "РГ" эксперты.

Не случайно во многих странах власти форсируют ревакцинацию. А в Великобритании, например, решили, что бустерную прививку надо проводить не через полгода, а через три месяца.

Здоровье

Предупреждать возникновение эпидемий и мониторить распространение опасных инфекционных заболеваний в России будут с помощью электронного эпидемиологического атласа. Об этом "РГ" рассказали в Роспотребнадзоре.

Атлас будет состоять из нескольких карт, каждая из которых соответствует одному заболеванию, например коронавирусу. Информация в них будет максимально детализирована: то есть на карте будет указан даже дом, в котором заболели люди, но без квартиры и личных данных граждан.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сведения будут постоянно обновляться на основании данных официальной статистики и первичной медицинской документации: например, случаи заболеваний станут известны из больничных листов в обезличенном виде.

Эпидемиологический атлас разрабатывается в Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной в рамках Отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2021-2025 годы, пояснили в ведомстве. В дальнейшем он будет доступен в интернете по ссылке на сайте научно-исследовательского института.

Подготовила Елена Манукиян