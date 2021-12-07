Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше

Во всех странах реакция властей примерно одинакова: действуют по принципу "хочешь мира - готовься к войне". Это понятно: впервые за два года пандемии новый штамм "омикрон" собрал несколько десятков ключевых мутаций, которые могут серьезно изменить его свойства. Поэтому, с одной стороны, специалисты стараются побыстрее "расшифровать", насколько опасен новичок, а с другой - действуют так, как будто он действительно очень опасен. В нашей стране, например, отправили на двухнедельный карантин туристов, вернувшихся из Южной Африки.
"Новый штамм сегодня уже распространился достаточно широко, и, конечно же, риски остаются достаточно высокими", - заявила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Новый штамм обнаружен уже в 21 стране Европейского региона, а общее количество заражений им достигло почти 6,5 тысячи, - сообщил вчера глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. Он еще раз повторил, что пока нет достоверной информации, насколько контагиознее "омикрон" по сравнению с предыдущими вариантами, а также насколько эффективны против него имеющиеся вакцины. По мнению Клюге, не стоит забывать и о "дельте": именно этот штамм пока остается серьезной проблемой. Заметим, для нашей страны тоже.
"Омикрон" на горизонте, число его случаев растет, и мы не зря проявляем осторожность. Но проблема сейчас в "дельта"-варианте, - заявил Клюге. - От успеха борьбы с "дельтой" сегодня зависит победа над "омикроном" завтра".
- Повлияет ли "омикрон" на течение пандемии, зависит от его главных свойств: контагиозности (заразности), способности уклоняться от иммунной защиты, а также вирулентности (тяжести вызываемого заболевания), - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.
"Если "омикрон" объединит в себе наихудшие качества, это значительно повысит напряженность ситуации и потребует принять еще более серьезные противоэпидемические меры", - считает Михаил Каган.
Но при этом не исключен и более благоприятный сценарий - если новый штамм окажется суперзаразным, но вызывающим легкое течение заболевания.
"Если "омикрон" окажется суперзаразным, но легким по своим симптомам, это может оказаться положительным моментом, так как освободит нас от "дельты" и затруднит распространение других новых, потенциально более опасных вариантов", - считает Каган.
Пока из ЮАР поступает оптимистичная информация: случаи, вызванные "омикроном", выглядят менее серьезными по сравнению с "дельтой". "Однако прошло слишком мало времени, эти данные пока необходимо признать очень предварительными. Потребуется еще несколько недель для получения более достоверной информации", - отметил Михаил Каган.
"Омикрон" объявился в очень неудачное время, когда предстоят новогодние праздники. Многие люди в это время путешествуют и собираются вместе. Это дополнительный фактор риска. Люди должны помнить о необходимости ношения масок, о важности вакцинации и ревакцинации, так как для противостояния "омикрону" может понадобиться более высокий уровень иммунных механизмов", - заключил эксперт.
Темой дня 7 декабря стало заявление вирусолога, члена-корреспондента РАН Петра Чумакова. Он предположил, что повышенная заразность вкупе со сниженной патогенностью нового штамма приведет к тому, что "омикрон" вытеснит "дельту". А еще - станет, по сути, живой "вакциной": переболевшие им получат иммунитет и к более болезнетворным вариантам коронавируса.
Конечно, пока это не более чем предположение. "Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, надо последить, как вытесняет "омикрон" болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии", - отметил Петр Чумаков.
Версию Чумакова поддержал директор НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Приволжского федерального университета Альберт Ризванов. "Есть вероятность, что "омикрон" и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, и это сделает их похожими на аттенуированные вакцины - препараты, содержащие в своем составе живой, но ослабленный вирус", - отметил эксперт. Но надеяться получить защиту от COVID-19 таким путем неправильно, считает Ризванов. Нельзя надеяться, что "мы все переболеем и выработаем коллективный иммунитет. Большое количество людей при этом получат осложнения и даже умрут. В этом плане традиционная вакцинация остается гораздо более безопасным методом борьбы с пандемией", - отметил ученый.
Пока рано делать выводы, что нас ждет завтра, сказал "РГ" глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. "Если посмотреть на опыт южноафриканских кейсов, уже понятно, что "омикрон" ведет себя агрессивно по отношению к "дельте", мы наблюдаем просто тотальное замещение "дельты" "омикроном", - отметил эксперт.
Но от преждевременных выводов он воздерживается. "У нас уже была история с вариантом "ламбда" в августе - начале сентября, - напоминает Исаев. - Тогда все кричали "волки-волки", боялись, что калифорнийский штамм "лямбда" придет в Россию. Про него тоже говорили, что он может уклоняться от антител, выработанных против "дельты", и даже формировать антительнозависимое усиление инфекции - то самое страшное осложнение, которого все боятся. Но по факту "дельта" оказалась настолько контагиозной, что не оставила "лямбде" никаких шансов".
Поскольку "омикрон" уже в России, мы в ближайшее время можем столкнуться с пятой волной COVID, предупреждают опрошенные "РГ" эксперты.
Не случайно во многих странах власти форсируют ревакцинацию. А в Великобритании, например, решили, что бустерную прививку надо проводить не через полгода, а через три месяца.
Предупреждать возникновение эпидемий и мониторить распространение опасных инфекционных заболеваний в России будут с помощью электронного эпидемиологического атласа. Об этом "РГ" рассказали в Роспотребнадзоре.
Атлас будет состоять из нескольких карт, каждая из которых соответствует одному заболеванию, например коронавирусу. Информация в них будет максимально детализирована: то есть на карте будет указан даже дом, в котором заболели люди, но без квартиры и личных данных граждан.
В Роспотребнадзоре уточнили, что сведения будут постоянно обновляться на основании данных официальной статистики и первичной медицинской документации: например, случаи заболеваний станут известны из больничных листов в обезличенном виде.
Эпидемиологический атлас разрабатывается в Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной в рамках Отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2021-2025 годы, пояснили в ведомстве. В дальнейшем он будет доступен в интернете по ссылке на сайте научно-исследовательского института.
Подготовила Елена Манукиян