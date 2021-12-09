В Госдуме не обсуждают отмену выплат за авиабилеты пассажирам без QR-кодов

Обсуждение законопроекта состоялось в комитете Госдумы по транспорту и строительству 7 декабря. Представители минтранса участие в заседании не принимали, хотя ранее их участие предполагалось.

"Обсуждалась возможность компенсации авиакомпаниям финансовых потерь при возврате пассажирам денег за неиспользованные билеты. Но отмена выплат пассажирам не обсуждалась", - сказал собеседник "РГ". Пока законопроект предусматривает полную компенсацию пассажирам стоимости авиабилетов в случае отказа в регистрации на рейс из-за отсутствия QR-кода, отметил он. Авиакомпании и заинтересованные ведомства готовят свои предложения. Обсуждение состоится 14 декабря, отметил собеседник "РГ". На 16 декабря запланировано рассмотрение законопроекта в первом чтении.

В комитете Госдумы по транспорту и строительству эту тему не комментируют. Минтранс также этот вопрос не комментирует.

Как пояснили "РГ" в авиакомпании "Уральские авиалинии", перевозчик выступает за введение компенсаций со стороны государства расходов авиакомпаний в случае возврата или денег за авиабилеты. При этом, возврат стоимости авиабилетов перевозчики предполагают производить в соответствии с условиями тарифов. "Авиакомпании выступают за то, чтобы возвраты осуществлялись по условиям применения тарифа", - отметили в авиакомпании.

Предъявлять коды пассажиры должны при регистрации на рейс, отметил представитель перевозчика.

По мнению председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, требовать предъявления QR-кодов при продаже авиабилетов нецелесообразно, так как глубина бронирований может превышать срок действия самого QR-кода.

Предъявлять QR-коды пассажиры должны при посадке на борт воздушного судна, но будет масса спорных ситуаций", - сказал он. Например, стоит предусмотреть случаи, когда не будет срабатывать техника. В законопроекте стоит предусмотреть возможность предъявлять бумажный сертификат, и он должен быть в приоритете по сравнению с двухмерным кодом, считает эксперт.

При этом пассажирам без QR-кодов стоит не выплачивать компенсации за авиабилеты, а выдавать ваучеры на другой рейс, как это действовало весной 2020 года, отметил Янков.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в Госдуме обсуждался вопрос об отмене выплат компенсаций пассажирам без QR-кодов за билеты, приобретенные по "невозвратным тарифам". В этом случае компенсации могли бы получить только те, кто приобрел билет по более дорогому возвратному тарифу.

По действующей редакции законопроекта при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна расторгнуть с ним договор о перевозке и вернуть стоимость билета в полном объеме в течение 30 дней.