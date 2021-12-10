Центр Гамалеи выделил образец "омикрона" от заболевших россиян

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Специалистам НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи удалось выделить штамм "омикрон" от зараженных россиян, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

О двух россиянах, у которых диагностировали новый штамм, стало известно на этой неделе. Оба зараженных вернулись из ЮАР. Как рассказали в Минздраве, они болеют в легкой форме. Других случаев нового штамма в России пока не было, более 170 человек находятся в обсерваторах до окончания обработки данных.

Гинцбург сообщил, что специалисты выехали в больницу, где находятся зараженные "омикроном", взяли мазки и провели секвенирование.

"Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа", - цитирует его слова РИА Новости.