Проверок бизнеса в 2021 году стало вдвое меньше по сравнению с 2019-м

Число проверок предпринимателей в уходящем году сократилось по меньшей мере в два раза по сравнению с 2019-м, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

На совещании в Совете Федерации по приоритетным направлениям законодательной деятельности вице-премьер напомнил, что с 1 июля 2021 года вступил в силу закон о контрольно-надзорной деятельности.

Введен риск-ориентированный подход при проведении проверок, а контролирующим органам запретили устанавливать показатели эффективности своей работы в зависимости от числа профилактических и контрольных мероприятий, выявленных нарушений.

"Сейчас уже видим результаты. Мы уже видим по количеству проверок, что как минимум в два раза сократилось количество проверок, надзорных мероприятий", - сказал Григоренко.

Он уточнил, что сравнение проводится с 2019 годом, потому что в 2020-м действовал мораторий на проверки из-за пандемии коронавирусной инфекции.