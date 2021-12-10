Врач назвал единственный способ отличить COVID-19 от других болезней

Коронавирус умело "маскируется" под другие болезни, поэтому люди часто путают его симптомы с ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями. Об этом радио Sputnik рассказал главврач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

"Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны", - пояснил медик.

По словам Чурадзе, выявить коронавирус можно только при помощи ПЦР-диагностики или экспресс-теста. Своевременное обращение к врачу в этом случае способно облегчить течение заболевания и предотвратить опасные последствия.

Раннее в Роспотребнадзоре сообщили, что особенностью штамма "омикрон" является сильная усталость и слабость. У больных повышается температура тела - до 38 градусов и выше, сильно болит голова, в отдельных случаях бывает и кашель. А у детей, в дополнение к перечисленным симптомам, присутствует сыпь.