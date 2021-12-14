Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат

QR-код, который получают граждане, переболевшие коронавирусом или привитые от него, также будет содержать сведения о медицинском отводе от вакцинации. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, рассказывая в Госдуме о ковид-сертификатах, которые выдаются на портале госуслуг.

"Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Что мы под этим понимаем? Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе - либо временном, либо постоянном", - сказала она.

По словам Голиковой, вся информация в сертификате с QR-кодом зашифрована, поэтому он защищен от подделки. "Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию, когда он получил медотвод, на какой срок", - заключила она.

Во время обсуждения законопроекта, который вводит обязательное предъявление QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом при посещении общественных мест, Голикова также уточнила, что в скором времени Минздрав выпустит перечень медицинских организаций, где наблюдаются пациенты с медотводом от вакцинации. Также будет доработан перечень противопоказаний к прививкам.

При этом для посещения мероприятия с большим числом людей граждане с медотводом должны будут заранее пройти ПЦР-тест, срок действия которого сейчас составляет 48 часов. В этом случае их сертификат активируется, уточняла вице-премьер. Предполагается, что ограничения в общественных местах начнут действовать 1 февраля сроком четыре месяца.