Граждан с медотводом от прививки допустят в общественные места по ПЦР-тесту

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя в Госдуме законопроект о посещении общественных мест по QR-кодам, объяснила, как он будет действовать для граждан, у которых есть медотвод от прививки от коронавируса.

Для этой категории граждан предполагается прохождение ПЦР-теста. "Его сертификат будет активен в том случае, если при предъявлении при посещении какого-то мероприятия одновременно в нем будут данные об отрицательном ПЦР-тесте", - уточнила Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

Сейчас прорабатывается перечень противопоказаний к таким прививкам, заявила вице-премьер. Список будет представлен уже в декабре и разослан в регионы. Разработкой занимается Минздрав совместно с главными внештатными специалистами.

По словам Голиковой, после принятия решения Минздрав выпустит приказ, и этот перечень доведут до всех медицинских организаций, где наблюдаются пациенты с противопоказаниями от прививки. Также его доведут до учреждений, проводящих вакцинацию.

В Госдуме сегодня обсуждаются поправки на тему QR-кодов на заседаниях фракций - на заседание палаты их предполагается вынести в первом чтении 16 декабря.

Напомним, что правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Планируется, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов конкретно на транспорте будет снят с рассмотрения. Работу в этом направлении продолжат профильный комитет и министерство.