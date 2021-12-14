Можно ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами

Многие наши соотечественники, живущие за рубежом, прошли вакцинацию от COVID-19 препаратами иностранных производителей. Прививаются зарубежными вакцинами и туристы. В таких случаях после возвращения в Россию возникает вопрос: можно ли ревакцинироваться российской вакциной, и как сочетаются препараты разных производителей? На эти и другие вопросы ответил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Не опасно ли вакцинироваться препаратами различных производителей, например, "Спутник v" + Moderna или Pfizer, или "ЭпиВак" + AstraZeneca?

Андрей Поздняков: Вакцинация разными вакцинами возможна. Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок коронавируса - S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же - защита организма от вируса. В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна.

Если не опасно, то есть ли польза (помимо организационной - для путешествия в разные страны)?

Андрей Поздняков: Клиническая польза от вакцинации разными препаратами может быть. Сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулируется иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка.

Мы уже смешиваем вакцины по множеству других заболеваний: гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа и так далее. Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через три года, когда наступает срок ревакцинации, ее уже может не быть в наличии. В таком случае человек прививается другой вакциной и все равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация: прививка необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами.

Какова оптимальная схема вакцинации? У нас рекомендуют повторную прививку через полгода, а какой срок нужен, если происходит замена препарата?

Андрей Поздняков: Оптимальную схему вакцинации пока не отработали. Пока эпидемиологи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев после полного курса вакцинации. Это связано с продолжающимися мутациями вируса. Схему вакцинации оптимизируют, когда будет известен протективный уровень антител, уровень нейтрализующих антител, как они снижаются.

Противопоказания абсолютно те же, что и у российских вакцин.

В какой ситуации человеку можно посоветовать использовать вакцины различных производителей?

Андрей Поздняков: Это вопрос иммунного ответа. Если по какой-то причине у человека иммунный ответ на одну из вакцин был слабым, то ему можно рекомендовать вакцинацию другими препаратами. Это с клинической точки зрения.

Или наоборот, если были побочные эффекты на одну из вакцин, стоит рекомендовать другие препараты с другими векторами.

К чему может привести "неправильная" схема вакцинации разными вакцинами? Например, если ревакцинацию проводить слишком часто, допустим, через три месяца?

Андрей Поздняков: Если человек не выдерживает рекомендованные сроки вакцинации и ревакцинации, возможны два варианта развития событий. Либо ничего не произойдет, либо произойдет перегрузка иммунного ответа. Это может привести к обратному эффекту прививки: частое введение вакцин может заблокировать иммунную систему, и организм не сможет обеспечить необходимый уровень защиты.

Увеличивается ли риск потенциальных побочных эффектов при смешивании разных вакцин (типа миокардита)?

Андрей Поздняков: Точных данных пока нет. У "Спутника V", насколько мы видим, риски побочных эффектов очень низкие.