Иммунолог назвал категорию людей, которые легче всего переносят "омикрон"

Молодые люди без хронических заболеваний легче всего переносят коронавирус, в том числе штамм "омикрон". Об этом агентству "Москва 24" рассказал иммунолог Николай Крючков.

"Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди. И летальность на порядок меньше", - отметил он.

По его словам, это можно объяснить тем, что у молодых людей более активный иммунитет. В связи с этим у них реже возникает постковидный синдром, добавил специалист.

Штамм коронавируса "омикрон" считается более заразным, так как один больной может инфицировать сразу трех человек. Он был обнаружен уже почти в 80 странах мира.

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу заявил, что для противодействия "омикрону" может потребоваться объем антител, в 10-40 раз превышающий тот, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса.