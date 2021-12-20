Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок

Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2", - говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, первыми необходимо прививать возрастных граждан (от 60 и более лет), сотрудников сфер медицины, соцобслуживания и образования, россиян с хроническими заболеваниями, а также жителей городов-миллионников.

При этом вакцинация детей от 12 до 17 лет, согласно приказу, должна проводится в добровольном порядке при наличии письменного заявления одного из родителей.

Ранее Минздрав принял решение о том, что сертификат о перенесенном коронавирусе будет действовать один год с момента выздоровления.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у организации есть технологии, позволяющие создать вакцину, защищающую сразу от всех антигенов.