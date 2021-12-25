Британский врач назвал два необычных симптома "омикрона" у привитых

Выявить "омикрон"-штамм коронавируса у привитых людей можно благодаря специфическим симптомам, сообщает Express.

По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у пациентов, сделавших прививку, после заражения наблюдались тошнота и потеря аппетита.

При этом болезнь у них протекала без серьезного повышения температуры. Среди других симптомов фиксировалась лишь головная боль и боль в горле.

Ранее сообщалось о симптомах, характерных для нового варианта SARS-CoV-2: головная боль, усталость, першение или боль в горле, насморк, иногда жар и кашель. То есть COVID-19 сейчас больше напоминают простуду. Чтобы точно поставить диагноз, необходим ПЦР-тест.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в случае заражения "омикроном" симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с инфицированным. В среднем инкубационный период составляет три-шесть дней.