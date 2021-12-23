Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день

В Роспотребнадзоре сообщили, что в случае заражения "омикрон"-штаммом коронавируса симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с инфицированным. Но в среднем инкубационный период составляет три-шесть дней.

"Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", - рассказала РИА Новости Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (структурное подразделение Роспотребнадзора).

Ранее сообщалось о симптомах, характерных для нового варианта SARS-CoV-2: головная боль, усталость, першение или боль в горле, насморк, иногда жар и кашель. То есть COVID-19 сейчас больше напоминают простуду. Чтобы точно поставить диагноз, необходим ПЦР-тест.

Кстати, в России уже создан тест, способный определять штамм "омикрон". "Используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек COVID-19, и если заражен, то это вариант "омикрон" или нет", - сказал директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. Тест-системы сейчас проходят лабораторные исследования, а при необходимости будут зарегистрированы и начнут применяться.