Глава Минздрава назвал главную ошибку заразившихся коронавирусом

Большинство россиян с коронавирусом или подозрением на инфекцию обращаются к врачу почти через неделю, хотя делать это нужно в первые дни. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"К сожалению, вижу, что зачастую пациенты обращаются за медпомощью на шестые-седьмые сутки, уже идет фаза развития острого течения, когда оказание медпомощи крайне затруднено, выбор методов лечения ограничивается", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Мурашко добавил, что правительство выделило средство для обеспечения заболевших лекарствами бесплатно уже на амбулаторном этапе. Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в случае заражения "омикроном" симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с инфицированным. В среднем инкубационный период составляет три-шесть дней.