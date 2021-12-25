Мурашко заявил об эффективности ревакцинации для защиты от "омикрона"

Ревакцинация формирует надежную защиту организма от "омикрон"- штамма коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи протестировали сыворотку людей, привившихся "Спутником V", и выяснили, что в случае с "омикроном" эффективность препарата "чуть снижается". Однако при ревакцинации организм формирует надежную защиту от этого штамма коронавируса.

"Поэтому сегодня крайне важным является спустя шесть месяцев получить бустерную дозу, чтобы обезопасить себя", - подчеркнул Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр также рассказал, что после заражения "омикроном" у людей проявляются симптомы схожие с гриппом. Сейчас ведомство разрабатывает новые рекомендации по лечению COVID-19, вызванного новым штаммом.

На данный момент в России подтвержден 41 случай заражения штаммом "омикрон". Больные находятся в стационаре под наблюдением врачей, 16 пациентов уже выздоровели. Также изолированы еще 300 человек, которые с ними контактировали.