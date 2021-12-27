В ВОЗ сообщили, что "омикрон" научился обходить иммунную защиту

Вызывающий обеспокоенность вариант коронавируса "омикрон" уже обнаружен как минимум в 38 из 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, включая Россию, рассказала в интервью "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Насколько он опаснее других вариантов? По словам Вуйнович, пока данных о нем недостаточно, но кое-что уже известно. Вариант "омикрон" стремительно распространяется, он становится - или уже стал - доминирующим в нескольких странах, в том числе в Дании, Португалии и Соединенном Королевстве.

"Ожидается, что в течение ближайших недель "омикрон" станет доминирующим вариантом в еще большем числе стран Европейского региона. Огромное число новых случаев заболевания может привести к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб. Этот вариант способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту, и поэтому он может заражать тех, кто уже переболел COVID-19, невакцинированных людей и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Однако мы видим, что вакцинация, особенно проведенная недавно, продолжает значительно снижать риск тяжелого заболевания и смерти. Мы еще не знаем, вызывает ли заражение "омикроном" более тяжелую форму заболевания по сравнению с "дельтой". Однако есть и позитивный момент: первые данные свидетельствуют о том, что вакцины против COVID-19 по-прежнему выполняют свою задачу - спасают жизни", - подчеркнула Вуйнович.

Согласно полученным Европейским региональным бюро ВОЗ данным о самых первых случаях заражения "омикроном", у 89 процентов заболевших наблюдались обычные симптомы, характерные для COVID-19: кашель, боль в горле и повышенная температура.

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