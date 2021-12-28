Путин: "Спутник V" защищает от "омикрона" на 90%

Исследование показало, что вакцина "Спутник V" нейтрализует штамм "омикрон", об этом Владимиру Путину рассказали в Институте имени Гамалеи. Президент поделился информацией с лидерами СНГ, отметив, что разговаривал с руководителем Института.

"Они провели исследования, и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Вот это буквально два дня назад я с ним говорил. Они эти исследования провели", - сказал глава государства в ходе саммита СНГ.

Президент подчеркнул, что вакцинация "Спутником" дает 90% защиты от "омикрона".

Как ранее сообщали в РФПИ, предварительные результаты исследования Центра имени Гамалеи показали, что вакцина "Спутник V" показывает высокую вирус-нейтрализующую активность от штамма "омикрон". В фонде ожидают, что препарат обеспечит защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации.