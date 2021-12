Специалист объяснила, сколько раз можно заболеть коронавирусом

Сколько раз человек может заразиться коронавирусом? По словам заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, переносить COVID-19 можно много раз.

"Еще в августе 2020 года я говорила о возможности повторных случаев заражения. Уже тогда стали появляться пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией повторно. В основном, это были медработники, постоянно контактировавшие с больными в "красных зонах". Надеясь на стойкий иммунитет, они переставали использовать средства защиты и заболевали вновь. Но тогда предстояло еще выяснить, имеем ли мы продолжающееся выделение вируса с обострением заболевания или повторное заражение. Сейчас уже понятно, что переносить COVID-19 можно много раз", - пояснила специалист в интервью "Российской газете".

Она уточнила, что в среднем через полгода количество антител снижается, а клеточный иммунитет не гарантирует защиту от заболевания, хотя снижает его тяжесть. "Но повторно заболевших немного. По данным, опубликованным недавно в американском журнале The New England Journal of Medicine, среди 353 326 жителей Катара с апреля 2020 года по апрель 2021 года повторно заболели 0,3%. По данным российской статистики, к ноябрю 2021 года повторно болели 0,7% пациентов. Однако с приходом новых штаммов вируса риск заболеть вновь возрастает", - добавила она.

