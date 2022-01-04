Инфекционист рассказал, когда ждать конца пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса вряд ли закончится в 2022 году, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. По его словам, значительное улучшение ситуации стоит ожидать в 2023 году.

"Для завершения пандемии, помимо медицинской проблемы, должны стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы", - сказал специалист в интервью РИА Новости.

При этом самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация, напомнил Вознесенский.

Пандемия продолжается почти два года. Как рассказала ранее в беседе с "РГ" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сейчас мир "в самом разгаре пандемии", и измениться это может только тогда, когда вакцинировано будет 70% населения планеты. Чем быстрее это произойдет, тем меньше вероятность возникновения новых штаммов COVID-19.