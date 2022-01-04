Вирусолог Вознесенский оценил влияние COVID-19 на продолжительность жизни

Утверждения о том, что перенесенный коронавирус сокращает жизнь, являются безосновательными. Об этом РБК заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Утверждать, что перенесенная инфекция - это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни - несколько надуманно", - отметил он. По мнению эксперта, делать какие-либо выводы можно будет только при наличии большого числа исследований и расширенной статистической базы.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что переносить COVID-19 можно много раз. Она уточнила, что в среднем через полгода количество антител снижается, а клеточный иммунитет не гарантирует защиту от заболевания, хотя снижает его тяжесть.