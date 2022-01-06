Ситуация в Казахстане. Главное за день

Новости

Генсек ОДКБ рассказал, какие задачи будут выполнять миротворцы в Казахстане 22:25
Захарова напомнила Боррелю о необходимости борьбы с экстремизмом 21:41
Посольство России пока не подтверждает открытие Израиля для привитых российскими вакцинами 20:34
Телеканалы "Россия" и Первый стали самыми популярными в 2021 году 20:30
Дипломаты помогли российским школьникам вернуться на родину из Казахстана 19:55
Минздрав: Более 70 человек погибли в ДТП во время новогодних праздников 19:38
Лукашенко прокомментировал тактику оппозиционных СМИ 18:30
В Костроме простились с убитой пятилетней девочкой 18:29
Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за помощь 18:24
Байден: Прошлогодний штурм Капитолия был вооруженным восстанием 17:59
В Алма-Ате отразили нападение на районное отделение полиции 17:59
В ЕР назвали протесты в Казахстане вооруженным мятежом Исламских боевиков 17:48
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете иностранцам на въезд в страну 17:38
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры 17:37
Уровень коллективного иммунитета в Москве к COVID-19 снизился до 69,88% 17:24
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области 17:08
"Ирония судьбы" лидирует в списке любимых новогодних фильмов россиян 17:00
В Казахстане впервые выявлен случай заражения штаммом "омикрон" 16:59
МИД Казахстана: Власти продолжат обеспечивать права всего народа 16:39
Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме 16:35
В Пекине открылся главный пресс-центр Зимней Олимпиады-2022 16:20
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан на две недели 16:06
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 16:05
Ущерб от беспорядков в Казахстане составил более 90 млн долларов 16:02
Комендант: В Нур-Султане должным образом обеспечивается охрана порядка 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 22:47
Рубрика: В мире

Ситуация в Казахстане. Главное за день

Текст: Иван Сысоев
Утром в четверг, 6 января, в Казахстане вступила в активную фазу антитеррористическая операция против мародеров и зачинщиков беспорядков. В перестрелках с бунтовщиками, которые продолжили нападения на полицейские участки, офисы телекомпаний и даже больницы, погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, 748 правоохранителей получили ранения.

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков составила приблизительно 92 миллиона долларов. В МВД твердо настроены жестко покончить с погромщиками, заявляя, что те из них, кто не сложит оружие, будут уничтожены. К концу дня правоохранительным органам удалось несколько стабилизировать ситуацию в стране, хотя обстановка в Алма-Ате продолжает оставаться достаточно сложной.

Помощь ОДКБ

За помощью в обуздании погромщиков и противодействии вторжению бандформирований, подготовленных из-за рубежа, Казахстан обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая незамедлительно направила силы быстрого реагирования в республику. Задачей коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана государственных и военных объектов Казахстана, а также оказание содействие в стабилизации обстановки. Передовые отряды миротворцев уже приступили к выполнению своей миссии. Подразделения ОДКБ включают части российской 45-й отдельной бригады специального назначения, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. От Беларуси в республику направилась миротворческая рота воздушно-десантной бригады сил специальных операций, Таджикистан выделил батальон мобильных войск.

Решения правительства

Руководство Казахстана приняло ряд мер кадрового и экономического характера. Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел ряд кадровых изменений в руководстве страны, а также поручил правительству стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры и приступить к восстановлению административных зданий.

Правительство Казахстана в соответствии с поручениями президента приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, а также стабилизированы цены на социально значимые продовольственные товары.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан на две недели
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете иностранцам на въезд в страну
Косачев назвал легитимной миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Суд арестовал активы Петра Порошенко
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов