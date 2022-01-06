Ситуация в Казахстане. Главное за день

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков составила приблизительно 92 миллиона долларов. В МВД твердо настроены жестко покончить с погромщиками, заявляя, что те из них, кто не сложит оружие, будут уничтожены. К концу дня правоохранительным органам удалось несколько стабилизировать ситуацию в стране, хотя обстановка в Алма-Ате продолжает оставаться достаточно сложной.

Помощь ОДКБ

За помощью в обуздании погромщиков и противодействии вторжению бандформирований, подготовленных из-за рубежа, Казахстан обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая незамедлительно направила силы быстрого реагирования в республику. Задачей коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана государственных и военных объектов Казахстана, а также оказание содействие в стабилизации обстановки. Передовые отряды миротворцев уже приступили к выполнению своей миссии. Подразделения ОДКБ включают части российской 45-й отдельной бригады специального назначения, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. От Беларуси в республику направилась миротворческая рота воздушно-десантной бригады сил специальных операций, Таджикистан выделил батальон мобильных войск.

Решения правительства

Руководство Казахстана приняло ряд мер кадрового и экономического характера. Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел ряд кадровых изменений в руководстве страны, а также поручил правительству стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры и приступить к восстановлению административных зданий.

Правительство Казахстана в соответствии с поручениями президента приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, а также стабилизированы цены на социально значимые продовольственные товары.