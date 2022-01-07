Гинцбург: Пандемия закончится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев

Пандемия COVID-19 закончится, и станет возможным возвращение к привычной жизни, если за шесть месяцев удастся привить от коронавируса 70% населения. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, если вакцинация будет "в час по чайной ложке идти", то будем считать волны до бесконечности. Ученый также отметил, что важно проходить и ревакцинацию через полгода после вакцинации, пишет РИА Новости.

За последнюю неделю уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусной инфекции вырос с 61,8% до 62,6%. Эпидситуация улучшилась в семи регионах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, лидерами по коллективному иммунитету к COVID-19 остаются четыре региона, где показатель превышает 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. Приблизились к порогу в 80% Тыва, Липецкая область и Подмосковье.