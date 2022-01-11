Мурашко: Диспансеризацию после COVID-19 прошли почти 2 млн россиян

Из числа россиян, которые перенесли ковид, углубленную диспансеризацию прошли почти два миллиона человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"У 60 процентов выявлены заболевания, связанные с осложнениями перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией и, в том числе, ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний. И эти люди поставлены на диспансерное наблюдение", - сообщил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что практически 10 процентов из них направлены на углубленную диспансеризацию с более расширенным объемом диагностических методик. Это позволило своевременно назначить лечение и госпитализировать ряд пациентов.