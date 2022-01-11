Роспотребнадзор: К чему приведет заражение вирусом и гриппа, и COVID-19

В Роспотребнадзоре фиксируют сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Значит, увеличивается риск возможного сочетания двух инфекций - COVID-19 и гриппа. Микст-инфекция может протекать достаточно тяжело и вызвать самые неблагоприятные последствия, говорится в сообщении ведомства.

Эксперты МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора ответили на самые актуальные вопросы по поводу "двойного" заражения.

1. Как протекает болезнь, если я заразился одновременно COVID-19 и гриппом? Сколько она длится?

Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, приводит к более тяжелому и длительному течению заболевания. Однако, на тяжесть проявлений и их продолжительность влияет множество других факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, вовремя начатое лечение.

Если человек привит и против COVID-19, и от гриппа, то вероятность тяжелого течения минимальна, и болезнь проходит быстрее.

У детей в возрасте до года и пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или бронхо-легочной систем, сахарным диабетом, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше.

2. В России были случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом?

Случаи одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа регистрировали в разных странах, в том числе и в России. Одним из первых таких случаев был зарегистрирован среди заболевших COVID-19 жителей Нью-Йорка в марте-апреле 2020 года. Например, в октябре 2021 года в Севастополе у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2.

3. Можно ли понять, что человек заражен одновременно двумя вирусами? Есть ли какие-то специфические симптомы?

Определить одновременное заражение гриппом и коронавирусом без лабораторной диагностики непросто. Для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно. Если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции.

Однако, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно. В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для COVID-19 жалобы на изменения вкуса и запаха регистрируются редко.

4. Как лечиться при сочетании COVID-19 и гриппа?

Правильное лечение может назначить только врач - он учитывает и тяжесть протекания заболевания, а также возраст и индивидуальные особенности пациента, его хронические заболевания. В любом случае важно как можно быстрее начать лечение, четко следовать рекомендациям, соблюдать дозы и время приема препаратов.

В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова.

Очень важно не забывать про обильное питье - это помогает снять интоксикацию. Чтобы уменьшить количество вирусов, находящихся на слизистых оболочках, нужно полоскать горло и промывать нос рекомендуемыми врачом растворами.

5. Кто в группе риска? Какие меры профилактики работают?

Наиболее высокая вероятность заразиться одновременно двумя вирусами у тех, кто не вакцинирован, а также, если человек не пользуется маской при посещении мест большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт.

Повышен риск заражения и у представителей профессий, которые контактируют с большим количеством людей, - например, педагогов и медиков.

Меры неспецифической (то есть немедикаментозной) профилактики у обеих инфекций одинаковые: при правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, регулярном мытье рук и использовании дезинфицирующих средств можно снизить риск заражения до минимальных значений.