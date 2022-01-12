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"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники

Новости
    12.01.2022, 13:59
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Кинопоиск" рассказал о фильмах и сериалах, которые смотрели россияне в онлайн-кинотеатре в праздники. Учитывались просмотры не менее двух минут с 31 декабря по 9 января.

Первое место занял сиквел "Венома", за ним следует юбилейная документалка про "Гарри Поттера", замыкает тройку "Дюна".

Далее разместились "Круиз по джунглям", новый "Отряд самоубийц", "Беспринципные", "Один дома", первый фильм про Гарри Поттера, девятый "Форсаж" и "Время" М. Найта Шьямалана.

Ранее "Кинопоиск" подвёл итоги первой недели года по запросам и посещаемости страниц.

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