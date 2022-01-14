Инфекционист Чуланов: Непривитые служат плацдармом для эволюции коронавируса

Эволюция COVID-19 может происходить в организме как у невакцинированных, так и вакцинированных людей. Однако шанс появления нового штамма выше у того, кто не сделал прививку. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По его словам, привитый человек может вообще не заболеть и не стать источником инфекции, а вот невакцинированный - "как бы плацдарм для эволюции вируса", отметил эксперт в интервью РБК. Именно поэтому в популяции, где остается большое число непривитых граждан, у вируса больше шансов на эволюцию и больше преимуществ.

Количество таких "плацдармов" можно сократить за счет вакцинации. Чуланов подчеркнул, что прививки, а также эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры вносят основной вклад в будущее: будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на "омикроне".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире доминирует штамм "омикрон", а также зафиксирован новый рекорд заболеваемости. Ежедневный уровень только зарегистрированных случаев вырос до 3,4 миллиона человек - большинство в США, Великобритании, Франции. В организации считают, что "омикроном" в ближайшее время переболеет большинство населения планеты.