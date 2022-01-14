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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: В РФ все тесты могут выявлять COVID-19, не зависимо от штамма

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Выявлять коронавирус способны все ПЦР-тест-системы, применяемые сегодня в России, не зависимо от того, каким штаммом заражен человек - "омикроном" или "дельтой". Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Фото: AP Photo
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Она пояснила, что тест-системы ориентированы на ту часть генома SARS-CoV-2, которая не подвергается частым изменениям и остается практически постоянной.

Эксперт также рассказала, что дифференцировать "омикрон" от "дельты" нужно, с точки зрения эпидемиологии. Это необходимо для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медицинские организации.

Тестировать новыми тест-системами образцы всех заболевших подряд нет необходимости, достаточно анализировать часть популяции, до 5-10% заболевших в регионе. По словам Черкашиной, такая работа ведется Роспотребнадзором в отношении штамма "омикрон" с декабря прошлого года.

Ранее сообщалось о регистрации российской тест-системы, которая может определять штамм коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где ее разработали. С помощью нее разновидность мутации будут выявлять в лабораторных условиях за полтора часа. Для этого, как и при обычном исследовании на коронавирус, потребуется мазок из горла и носа у заболевшего.

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