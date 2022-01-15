В Италии оценили защиту привитых от заражения и тяжелого течения ковида

Люди, прошедшие полный цикл вакцинации против коронавирусной инфекции, а также получившие дополнительный укол (бустер), избегают заболевания COVID-19 в 68,8% случаев, а тяжелого течения ковида - в 98% случаев.

Об этом говорится в бюллетене Высшего института здоровья Италии, который собирает данные по заболеваемости коронавирусом по всей стране. Из него следует, что уровень защиты привитых полным курсом (двумя компонентами) составляет 95% в течение первых 90 суток после вакцинации, 93% - в период до 120 суток и 89% - среди прошедших вакцинацию более 120 дней назад.

Сейчас в Италии доминирующим штаммом коронавируса является "омикрон": более 80% протестированных с начала года образцов относились к этому варианту COVID-19, остальные - к "дельта"-штамму. Наиболее высокий уровень заболеваемости - среди людей в возрасте 20-29 лет, реже всего сейчас болеют итальянцы старше 80 лет. Высший институт здоровья объясняет это широким охватом вакцинации среди пожилых.

В России штамм "омикрон" только начинает распространяться, по прогнозам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он скоро вытеснит доминирующий пока в РФ штамм "дельта". Всего в России полным циклом (двумя компонентами) привиты 76,7 млн человек, в том числе более половины всего пожилого населения страны (старше 65 лет). Ревакцинированы, то есть сделали повторную прививку (аналог бустера), более 10 млн человек.