Инфекционист рассказал, в чем опасность "омикрона" для детей

Появились новые данные о штамме коронавируса "омикрон", который оказался более опасным для детей по сравнению с "дельтой" и другими предшествующими штаммами. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Детей госпитализируют с "омикроном" чаще из-за его особенности - этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с "дельта", как следствие он вызывает бронхиты, а не пневмонии", - рассказал доктор Поздняков.

Он пояснил, что такое свойство нового варианта коронавируса хорошо для взрослых, так как для них бронхит - это более легкое заболевание по сравнению с пневмонией.

"С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям", - отметил эксперт.

Причем в зоне риска именно маленькие дети. Доктор пояснил, что у подростков бронхи уже сформированы. У детей есть отличия: чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. "Если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации (кровоснабжения), бронхит быстрее распространяется", - пояснил Поздняков, отметив, что это касается бронхита любой этиологии, а не только "коронавирусного".

Он также рассказал о бронхиолите - распространенном осложнении бронхита, представляющем собой воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и даже приводить к неблагоприятному исходу.

"Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной. Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко", - предупредил Поздняков.

По мнению врача, сейчас, когда "омикрон" быстро распространяется по России, особенно важно защитить от заражения детей. "Омикрон" более опасен для детей, именно потому что он более заразен. Даже если этот штамм будет менее зловредным по сравнению с "дельтой", то абсолютные значения тяжелых форм вырастет вместе с общим количеством заражений", - прогнозирует Поздняков.

Он считает, что даже если детей окружают вакцинированные взрослые, это не достаточная страховка от заражения. Самая действенная мера - максимальное снижение контактов с посторонними людьми. "Никаких фармакологических мер профилактики коронавируса не существует, можно предложить только общеукрепляющие средства - соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом. Желательно, чтобы взрослые, с которыми контактирует ребенок, были вакцинированы. По-прежнему лучше по возможности избегать массовых скоплений людей и соблюдать дистанцию", - советует Поздняков.