Центр Гамалеи разработал тест на вируснейтрализующие антитела к "омикрону"

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон".

Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург. Он добавил, что эта тест-система доступна пока только в НИЦ Гамалеи.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса, над которой работают специалисты Центра, будет двухкомпонентной. При этом ученый пояснил: если это первичная вакцинация, то будут применяться два компонента, а если бустер, то один компонент.