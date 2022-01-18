Иммунолог Ярцева рассказала, как не заразиться "омикроном" на работе

В период распространения "омикрон"-штамма коронавируса россиянам, работающим в больших коллективах, следует принимать дополнительные меры предосторожности. Об этом рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, в первую очередь работающим гражданам нужно помнить о прививках. "Чтобы в коллективе болеть реже или в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться", - подчеркнула врач в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что в коллективе важно держать дистанцию - сидеть хотя бы в метре друг от друга. Если работающий рядом коллега с насморком или чихает - следует сразу же предложить ему медицинскую маску, или отправить домой. "Чем быстрее вы будете выявлять друг у друга какие-либо симптомы, тем больше людей смогут перезимовать безболезненно", - считает Ярцева.

Иммунолог также напомнила, что стрессы вредят защитным функциям организма, поэтому их следует избегать. А укрепить иммунитет помогут правильное питание и продолжительный сон.

Ранее Ирина Ярцева рассказала, как защититься в общественном транспорте от чихающих или кашляющих пассажиров. По ее словам, лучше отойти или хотя бы отвернуться от такого человека. Врач также советует использовать в транспорте не маску, а респиратор. Можно также намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую. Ярцева рекомендует сменить маску и обработать руки антисептиком после выхода из транспорта.