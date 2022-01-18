Врач назвала единственный способ профилактики бесплодия из-за COVID-19

Единственным способом профилактики проблем с репродуктивным здоровьем, вызванным коронавирусом, является вакцинация. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по гинекологии Лейла Адамян.

"Существует единственная профилактика, а может быть и исцеление - это наша вакцинация", - подчеркнула она (цитата по РИА Новости).

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков заявил, что вакцинация от COVID-19 на любом сроке беременности не вызывает самопроизвольных выкидышей или преждевременных родов.

По его словам, вакцинация во время беременности или при ее планировании особенно рекомендована женщинам с хроническими заболеваниями.