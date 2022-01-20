Эксперты: Волна "омикрона" может стать началом выхода из пандемии

"Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии COVID-19", - сказал Кирилл Дмитриев, выступая на онлайн-брифинге. При этом глава РФПИ считает, что вирус будет продолжать мутировать, поэтому не исключены риски будущих пандемий.
Дмитриев считает, что "в свете этих будущих пандемий, в свете попыток быстрее справиться с текущей пандемией" необходимо искать новые подходы в вакцинопрофилактике и, в частности, использовать комбинации разных вакцин. РФПИ представил в четверг, 20 января, данные исследований об эффективности "Спутника V" и бустерной прививки "Спутником Лайт" против штамма "омикрон". Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что бустерная прививка российской векторной вакциной после первичной вакцинации западными мРНК вакцинами показывает очень хороший эффект.
"Следовательно, нам всем необходимо работать в партнерстве, идти навстречу коллаборации", - заявил Дмитриев.
Предположение о том, что пандемия, вызванная SARS-CoV-2, может вскоре завершиться, высказывали и другие авторитетные специалисты.
Так, эпидемиолог с мировым именем Михаил Фаворов заявил, что сейчас мы все стали свидетелями "захватывающего зрелища приспособляемости зоонозного патогена к "чужой" человеческой популяции", что коронавирус постепенно становится "своим", и, следовательно, пандемия скоро закончится.
В свою очередь вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что омикрон может стать вариантом, который ждет самоликвидация. "Он производит впечатление генетически нестабильного из-за большого числа мутаций", - отметил вирусолог.