Эксперты: Волна "омикрона" может стать началом выхода из пандемии

Резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", может стать началом выхода из пандемии, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Многие специалисты также прогнозируют, что инфекция примет сезонный характер.

"Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии COVID-19", - сказал Кирилл Дмитриев, выступая на онлайн-брифинге. При этом глава РФПИ считает, что вирус будет продолжать мутировать, поэтому не исключены риски будущих пандемий.

Дмитриев считает, что "в свете этих будущих пандемий, в свете попыток быстрее справиться с текущей пандемией" необходимо искать новые подходы в вакцинопрофилактике и, в частности, использовать комбинации разных вакцин. РФПИ представил в четверг, 20 января, данные исследований об эффективности "Спутника V" и бустерной прививки "Спутником Лайт" против штамма "омикрон". Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что бустерная прививка российской векторной вакциной после первичной вакцинации западными мРНК вакцинами показывает очень хороший эффект.

"Следовательно, нам всем необходимо работать в партнерстве, идти навстречу коллаборации", - заявил Дмитриев.

Предположение о том, что пандемия, вызванная SARS-CoV-2, может вскоре завершиться, высказывали и другие авторитетные специалисты.

Так, эпидемиолог с мировым именем Михаил Фаворов заявил, что сейчас мы все стали свидетелями "захватывающего зрелища приспособляемости зоонозного патогена к "чужой" человеческой популяции", что коронавирус постепенно становится "своим", и, следовательно, пандемия скоро закончится.

В свою очередь вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что омикрон может стать вариантом, который ждет самоликвидация. "Он производит впечатление генетически нестабильного из-за большого числа мутаций", - отметил вирусолог.