Найдены два белка, оказывающие ключевое влияние на процесс старения

Крупнейшее исследование ученых из Эдинбургского университета (Шотландия) показало: здоровье и продолжительность нашей жизни зависят от двух белков крови. Лекарства, нацеленные на эти белки, могут стать одним из способов замедления старения, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

На скорость нашего старения влияют сложные и взаимосвязанные факторы - среди них генетическое наследие, образ жизни, окружающая среда. Новое исследование вносит в этот перечень и роль белков, участвующих в этом процессе.

Шотландские ученые объединили результаты шести крупных генетических исследований старения человека, каждое из которых содержит генетическую информацию о сотнях тысяч людей.

Среди 857 изученных белков ученые выявили два, которые оказали значительное негативное влияние на различные показатели старения. Люди, которые унаследовали ДНК, способствующую повышенному уровню этих белков, имели слабое здоровье и прожили более короткую жизнь.

Первый белок - аполипопротеин (а) (LPA) - вырабатывается в печени и, как считается, играет важную роль в свертывании крови. Высокий уровень LPA может увеличить риск атеросклероза - хронического заболевания, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов (на стенках артерий в виде налета или бляшек формируются отложения, состоящие из жира и белка). По данным ВОЗ, первые две строчки в списке причин смертности населения нашей планеты занимают сердечно-сосудистые заболевания, которые как правило являются следствием атеросклероза. Уровень LPA определяется генетически - влиять на него с помощью питания, физических нагрузок и других факторов практически невозможно.

Второй белок, молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM1), в основном находится на поверхности эндотелиальных клеток - одноклеточного слоя, который выстилает кровеносные сосуды. Белок контролирует расширение и сужение сосудов, а также функцию свертывания крови и иммунный ответ.

По словам шотландских генетиков, препараты, понижающие уровень LPA и VCAM1, могут не только защитить организм от болезней, но и способствовать улучшению качества и продолжительности жизни. "Такие лекарства, - подчеркнул Пол Тиммерс, ведущий научный сотрудник Эдинбургского университета, - позволят "среднестатистическому человеку" жить так же здорово и долго, как и тому счастливчику, который выиграл в генетической лотерее и появился на свет с низкими уровнями LPA и VCAM1".