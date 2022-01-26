Оперштаб Москвы: Карантин по COVID-19 для контактных сокращен до 7 дней

Срок карантина по коронавирусу для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, сокращен с 14 дней до 7. Соответствующее постановление было принято Главным государственным санитарным врачом. В связи с этим Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве выступает с разъяснениями.

Срок карантина с 14 до 7 дней сокращен для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении РПН, он истекает через 7 дней с даты выдачи.

Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на 7 дней с момента последнего контакта.

Если гражданину, как контактировавшему с заболевшими COVID-19, был оформлен больничный и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его автоматическое закрытие произойдет 27 января. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу с 28 января.

Если больничный был оформлен после 21 января, он будет закрыт на 7-й день.

Больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю.

Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится 7 и более дней.

Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней.