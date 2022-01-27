Экономист напомнил о возможности "купить" страховой стаж для пенсии

Чтобы получить право на страховую пенсию по старости на общих основаниях, нужно иметь определенный стаж. Если же стажа не хватает, его можно "купить", рассказал агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

По его словам, для этого необходимо перечислить добровольные страховые взносы в ПФР. Согласно действующему законодательству, "купить" можно до половины обычного страхового стажа. Льготный стаж при этом купить не получится, уточнил экономист.

"Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный - 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря", - объяснил Биезбардис.

Еще один выход из ситуации - формирование негосударственного пенсионного капитала. Эксперт отметил, что инвестиции в этот механизм могут окупиться даже быстрее, чем "покупка" страхового стажа.

Ранее в ПФР напомнили, что время срочной службы в армии, ухода за ребенком и ухода за нетруспособными учитываются в рабочем стаже, дающем право на получение пенсии. Каждый год в подобных случаях дает 1,8 пенсионного коэффициента.

В 2022 году для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента.