Израильские ученые пришли к выводу, что вакцинация снижает риски лонг-ковида

Длительные симптомы COVID-19 менее вероятны у вакцинированных людей, к такому выводу пришли израильские ученые. В случае заражения коронавирусом, ранее привитые реже сообщают об усталости и других длительных проблемах со здоровьем, по сравнению с невакцинированными, - пишет Nature.

"Вот еще одна причина сделать прививку, и доказательство, что она вам нужна", - цитирует издание соавтора исследования Майкла Эдельштейна, эпидемиолога из Университета Бар-Илан в Цфате, Израиль.

Люди, которым диагностируют лонг-ковид, продолжают испытывать такие симптомы, как усталость, одышка, проблемы с концентрацией внимания, снижение работоспособности и др. через недели, месяцы и даже год после заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По некоторым оценкам, лонг-ковиду подвержен каждый третий переболевший - статистически до 30% инфицированных людей, в том числе многие из тех, кто болел легко и не был госпитализирован, имеют такие стойкие симптомы.

Чтобы изучить долгосрочные последствия пандемии, в период с июля по ноябрь 2021 года израильские исследователи опросили более 3000 человек, испытывают ли они наиболее распространенные симптомы длительного COVID-19. Все они были проверены на SARS-CoV-2 в период с марта 2020 года по период исследования. Полностью вакцинированные участники, которые, тем не менее, заболели COVID-19, на 54% реже сообщали о головных болях, на 64% реже жаловались на усталость и на 68% реже сообщали о мышечных болях, по сравнению с непривитыми участниками опроса.

"Эдельштейн говорит, что исследование его команды является наиболее "всеобъемлющим и точным" на сегодняшний день в области оценки вакцинации на развитие длительного COVID, и что результаты перекликаются с данными, полученными в других исследованиях, в том числе, в Великобритании в сентябре прошлого года. Британские ученые сообщили, что вакцинация вдвое снижает риск длительного COVID", - пишет Nature.

Клэр Стивс, гериатр из Лондонского Королевского колледжа, возглавлявшая это исследование, подтвердила, что израильские данные подтверждают ранее полученные результаты. "Действительно приятно видеть, как разные проекты исследований коррелируют с одними и теми же результатами", - говорит она.

Хотя результаты исследований как в Великобритании, так и в Израиле показывают, что вакцинация снижает риск длительного COVID-19, отметила доктор Стивс, даже полностью вакцинированные люди все еще подвержены риску развития этого заболевания. И к тому же до сих пор не ясно, защищает ли вакцинация от длительного COVID-19, вызванного "омикроном".