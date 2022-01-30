ЛОР-врач рассказал об особенностях насморка при "омикроне"

Пациенты, заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса, часто жалуются на насморк. К этому симптому нужно относиться серьезно, считает кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, при "омикроне" насморк длится дольше, чем обычно, и это может негативно влиять на мозг. Врач пояснил, что носовое дыхание на 70% вентилирует головной мозг. Если оно приглушено либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород, рассказал Зайцев радио Sputnik.

При этом, безусловно, мозг продолжит работать, но это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет "чугунной" из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли, объяснил специалист. Он подчеркнул, что полноценно дышать носом очень важно.

Если человек видит, что насморк сам уходит и дыхание нормализуется, то все нормально. Если насморк не проходит за пять-семь дней, нужно уже обратиться к врачу. Если же через неделю симптоматика нарастает, а у пациента при этом слабость, повышенная температура тела, головная боль, то это уже самые настоящие признаки "омикрона", заявил Зайцев, отметив, что в этом случае надо вызвать врача на дом.

Напомним, ранее минздрав Бангладеш распространил данные, что почти три четверти - 73 процента - всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" жаловались на насморк. Отмечается также, что головные боли наблюдались у 68 процентов пациентов, еще 64 процента сообщили об усталости. Кроме того, 60 процентов заразившихся "омикроном" в стране жаловались на чихание или боли в горле, а 44 процента - на кашель.