Число новых случаев COVID в мире за 10 недель превысило данные за 2020 год

Штамм "омикрон" привел к резкому росту заболеваемости COVID-19 в мире. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, за последние 10 недель (именно тогда был впервые выявлен новый штамм) в ВОЗ поступили данные о 90 миллионах новых случаев заражения.

"Это больше, чем за весь 2020 год", - отметил глава ВОЗ, добавив, что в большинстве регионов растет и смертность от коронавируса.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его, как "вызывающий беспокойство", и дала ему название "омикрон". По данным ученых, новый штамм коронавируса имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.