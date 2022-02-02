Инфекционист назвал преимущество привитых перед "стелс-омикроном"

У вакцинированных от коронавируса организм быстрее вырабатывает антитела на новый подштамм "омикрона". Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным", - объяснил специалист (цитата по РИА Новости).

Кроме того, при заражении "стелс-омикроном" привитые получают иммунную стимуляцию, отметил медик.

Ранее датские ученые установили, что подтип "омикрона" BA.2 более заразен по сравнению с исходным BA.1. Исследование показало, что люди, инфицированные этим подтипом, имеют 39-процентный риск заразить других в течение недели.