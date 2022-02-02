Попова: Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

При попадании в организм "омикрон" в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, вирус мутирует, чтобы найти "лучшую форму", которая адаптирует его к организму человека.

"В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", - объяснила собеседница агентства.

Несмотря на то, что "омикрон" чаще всего протекает в легкой форме, говорить об отсутствии опасных осложнений рано, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента его появления, заключила Попова.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала его, как "вызывающий беспокойство", и дала ему название "омикрон". По данным ученых, он имеет 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По данным Центра имени Гамалеи, летальность "омикрон"-штамма в 4-17 раз ниже, чем у других вариантов коронавируса. При этом ученые отмечают высокую степень распространения штамма.