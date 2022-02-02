В Роспотребнадзоре пояснили правила нахождения на карантине в связи с COVID-19

В редакцию "Российской газеты" поступают вопросы от читателей по поводу сокращения сроков карантина в связи с коронавирусной инфекцией. В каких случаях время изоляции сокращается до 7 дней или соблюдение карантина вообще отменяется? На эти вопросы "РГ" ответили в Роспотребнадзоре.

"Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания), - это правило вступило в силу с 26 января", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Это следует из последней редакции Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Изменения внесены в документ 21 января 2022 года и вступили в силу после регистрации в Минюсте 26 января.

Также в документе указано, что "изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания".

Отсутствие необходимости карантина вакцинированным людям после контакта с ковид-больным пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что изолироваться не нужно, если нет симптомов заболевания.

"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой", - цитирует Попову РИА Новости.