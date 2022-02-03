Эпидемиолог Пшеничная оценила вероятность выхода на плато по коронавирусу

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще будет продолжаться некоторое время, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости", - сказала Пшеничная (цитата по РИА-Новости).

Ранее коллега Натальи Пшеничной - заместитель директора по науке ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов объяснил, что в стандартной эпидемиологической ситуации распространения респираторной вирусной инфекции подъем заболеваемости продолжается обычно 30-45 дней, после этого наступает период стабилизации, и примерно через два месяца число заразившихся начинает уменьшаться.

Подъем заболеваемости COVID-19 с приходом штамма "омикрон" начался после новогодних праздников, поэтому выход на плато можно ожидать в середине февраля. При этом в регионах, где рост числа инфицированных начался раньше, ситуация стабилизируется раньше. Так, власти Москвы уже заявили, что ежедневное число заболевших в столице начало снижаться.

При этом, по мнению Пшеничной, резкий подъем заболеваемости "омикроном" может сопровождаться таким же быстрым снижением - об этом, в частности, говорит опыт ЮАР и Великобритании, где волна, вызванная новым штаммом, уже практически сошла на нет.

Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм "омикрон", который обладает большей заразностью, чем "дельта", поэтому и рост такой стремительный.